La société néerlandaise Zen, spécialisée dans les accessoires de type chargeur, est présente celle année au CES 2024 afin de présenter sa toute nouvelle gamme de chargeurs sans fil pour iPhone et Apple Watch, dont un modèle capable de charger 4 appareils Apple en même temps (iPhone, Apple Watch, AirPods, Apple Pencil). Zen a dévoilé en tout et pour tout 6 nouveaux chargeurs, qui embarquent tous la technologie de charge sans fil Qi2 et pour certains d’entre eux sont compatibles MagSafe. Le chargeur sans doute le plus intéressant est un modèle 4 en 1 avvec une zone de charge pour l’Apple Watch et deux zones MagSafe.

Ce chargeur permet de placer son iPhone en mode portrait ou paysage pendant la charge tandis la zone de charge Qi2 permet de recharger les écouteurs AirPods dans leur boitier. Un port USB-C intégré permet même de recharger un 4ème appareil ! Ce chargeur multi-appareils devrait être livré dès ce mois de janvier à un prix avoisinant les 190 dollars (comptez un peu plus de 200 euros dans nos contrées).

A noter qu’il existe déjà un accessoire de charge multi-appareils signé Zen, et que ce dernier est disponible à la vente sur Amazon au prix de 200 euros. L »accessoire peut même recharger le stylet Apple Pencil et intègre la technologie Qi et non la Qi2 bien sûr.