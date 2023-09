L’une des nouveautés de l’iPhone 15 est la possibilité de charger des AirPods ou une Apple Watch grâce au port USB-C. Cette fonctionnalité n’était pas disponible avec le port Lightning.

Apple explique le fonctionnement de la façon suivante :

Ces nouveaux AirPods Pro étant équipés d’un connecteur USB-C, il suffit d’un seul câble pour recharger un Mac, un iPad, des AirPods et la gamme iPhone 15. Il est même possible de recharger ses AirPods directement avec un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, tous également dotés d’un connecteur USB‐C.