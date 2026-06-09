La mise à jour iOS 27 n’est pas seulement l’occasion d’avoir des nouveautés sur iPhone et iPad, notamment avec le nouveau Siri AI. Cette version propose également de nouvelles options pour les AirPods et c’est l’occasion de les découvrir.

Deux nouveautés pour les AirPods grâce à iOS 27

La première nouveauté des AirPods avec iOS 27 concerne l’arrivée d’un égaliseur. Apple dit que les utilisateurs d’AirPods peuvent désormais bénéficier d’un égaliseur personnalisé pour ajuster encore plus précisément le son de leurs écouteurs.

L’égaliseur personnalisé vous permet de régler la balance entre les différentes fréquences sonores, notamment les graves, les médiums et les aigus, afin d’adapter le son à vos préférences personnelles. Par exemple, en renforçant les graves, la musique gagne en puissance, tandis qu’en augmentant les aigus, les voix et les instruments gagnent en clarté.

Cette fonctionnalité s’ajoute aux autres déjà disponibles, dont l’audio adaptatif, l’audio spatial personnalisé et la détection des conversations.

iOS 27 est aussi l’occasion de revoir le menu des réglages pour les AirPods. C’est plus clair, notamment avec des icônes pour chaque section. Mais Apple ne propose (encore ?) une application AirPods dédiée, il faut toujours passer par l’application Réglages.

iOS 27 refreshes the AirPods settings, with the cluttered options now reorganized into a cleaner, simpler menu layout. pic.twitter.com/7FY7JUPTCu — Beta Profiles (@BetaProfiles) June 8, 2026

iOS 27 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale pour tous sera disponible en septembre.