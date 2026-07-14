24 heures après la sortie de la bêta publique d’iOS 27, Apple propose au téléchargement la bêta publique du firmware (build 9A5314b) pour les AirPods. C’est valable pour les AirPods 4, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods Max 2. La version d’aujourd’hui est identique à la troisième bêta pour les développeurs.

Une bêta publique pour le firmware des AirPods

Il y a essentiellement deux nouveautés à retenir avec les AirPods et iOS 27. La première nouveauté concerne l’arrivée d’un égaliseur. Apple dit que les utilisateurs d’AirPods peuvent désormais bénéficier d’un égaliseur personnalisé pour ajuster encore plus précisément le son de leurs écouteurs. L’égaliseur personnalisé vous permet de régler la balance entre les différentes fréquences sonores, notamment les graves, les médiums et les aigus, afin d’adapter le son à vos préférences personnelles.

La seconde nouveauté concerne l’interface du menu pour les AirPods. C’est désormais plus clair, notamment avec des icônes pour chaque section. Mais Apple ne propose (encore ?) une application AirPods dédiée, il faut toujours passer par l’application Réglages.

Si vous voulez rejoindre le programme de bêta publique pour le firmware des AirPods, connectez vos AirPods à votre iPhone ou iPad. Rendez-vous ensuite dans Réglages > Bluetooth, puis sélectionnez l’icône (i) à côté de vos AirPods. Dans le menu des réglages des AirPods, faites défiler vers le bas jusqu’à l’option évoquant les mises à jour bêta des AirPods. Appuyez sur le bouton pour basculer sur le canal des bêtas. Les mises à jour du firmware seront installées lorsque vos AirPods se trouveront dans leur boîtier de recharge et à proximité de votre iPhone.