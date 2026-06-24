Apple rend disponible au téléchargement un nouveau firmware bêta (build 9A5304b) pour les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods AirPods Max 2. Cela leur permet d’avoir les fonctionnalités d’iOS 27 et de macOS 27 Golden State, avec la mise à jour pour iPhone, iPad et Mac qui est également en bêta.

Nouveau firmware bêta pour les différents AirPods

Il y a essentiellement deux nouveautés à retenir avec les AirPods et iOS 27. La première nouveauté concerne l’arrivée d’un égaliseur. Apple dit que les utilisateurs d’AirPods peuvent désormais bénéficier d’un égaliseur personnalisé pour ajuster encore plus précisément le son de leurs écouteurs. L’égaliseur personnalisé vous permet de régler la balance entre les différentes fréquences sonores, notamment les graves, les médiums et les aigus, afin d’adapter le son à vos préférences personnelles.

La seconde nouveauté concerne l’interface du menu pour les AirPods. C’est désormais plus clair, notamment avec des icônes pour chaque section. Mais Apple ne propose (encore ?) une application AirPods dédiée, il faut toujours passer par l’application Réglages.

Pour installer la bêta du firmware, il faut se rendre dans les réglages des AirPods et descendre tout en bas. Une section pour les bêtas est présente. Il suffit de s’y rendre pour activer l’option. Cela apparaît quand les écouteurs sont connectés à un iPhone, iPad ou Mac.