Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 24A5370h) d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Elle débarque deux semaines après la précédente et concerne les développeurs. La bêta publique attendra juillet.

Bêta 2 pour iOS 27 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta d’iOS 27. Il faudra l’installer pour tout découvrir. Néanmoins, nous savons déjà qu’il y en aura plusieurs. Comment ? Pour chaque bêta (surtout les premières) des mises à jour majeures, Apple propose plusieurs changements. Il n’y a pas de raison que cela change cette année. On peut également s’attendre à des correctifs.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la bêta 2 d’iOS 27 puis procéder à son installation.

Comme dit précédemment, la bêta est, officiellement, réservée aux développeurs pour le moment. Mais tout le monde peut la tester. Il suffit pour cela de prendre son iPhone ou iPad puis de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Ici, sélectionnez l’option iOS 27 Developer Beta. Revenez en arrière et la bêta d’iOS 27 va apparaître. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement.

Si l’option n’apparaît pas, connectez-vous sur developer.apple.com avec votre compte Apple et enregistrez-vous comme développeur gratuit. Puis faites les étapes indiquées précédemment.

En complément, Apple propose la bêta 2 de macOS 27 Golden Gate (build 26A5368g) sur Mac, tvOS 27 (build 24J5305f) sur Apple TV et visionOS 27 (build 24M5306i) sur Apple Vision Pro. watchOS 27 pour Apple Watch reste à la bêta 1 pour le moment.