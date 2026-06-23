Apple propose désormais aux propriétaires du casque AirPods Max 2 le firmware bêta qui permet de tester les nouveautés d’iOS 27 et de macOS 27 Golden State.

Une bêta pour les AirPods Max 2

Les autres modèles d’AirPods ont déjà eu le firmware bêta en lien avec iOS 27 et macOS 27 Golden State. Mais Apple avait prévenu que les AirPods Max 2 devaient attendre la bêta 2 des systèmes d’exploitation pour en profiter. La bêta justement disponible au téléchargement depuis hier soir.

Il y a essentiellement deux nouveautés à retenir avec les AirPods et iOS 27. La première nouveauté concerne l’arrivée d’un égaliseur. Apple dit que les utilisateurs d’AirPods peuvent désormais bénéficier d’un égaliseur personnalisé pour ajuster encore plus précisément le son de leurs écouteurs. L’égaliseur personnalisé vous permet de régler la balance entre les différentes fréquences sonores, notamment les graves, les médiums et les aigus, afin d’adapter le son à vos préférences personnelles.

La seconde nouveauté concerne l’interface du menu pour les AirPods. C’est désormais plus clair, notamment avec des icônes pour chaque section. Mais Apple ne propose (encore ?) une application AirPods dédiée, il faut toujours passer par l’application Réglages.

Pour installer la bêta du firmware, il faut se rendre dans les réglages des AirPods et descendre tout en bas. Une section pour les bêtas est présente. Il suffit de s’y rendre pour activer l’option. Cela apparaît quand les écouteurs sont connectés à un iPhone, iPad ou Mac.