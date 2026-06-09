Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement une bêta (build 9A5292e) du firmware pour les AirPods 4, AirPods Pro AirPods Pro 3. Cela concerne les développeurs et c’est en lien avec iOS 27.

Une bêta pour les nouveautés d’iOS 27

Il y a essentiellement deux nouveautés à retenir avec les AirPods et iOS 27. La première nouveauté concerne l’arrivée d’un égaliseur. Apple dit que les utilisateurs d’AirPods peuvent désormais bénéficier d’un égaliseur personnalisé pour ajuster encore plus précisément le son de leurs écouteurs. L’égaliseur personnalisé vous permet de régler la balance entre les différentes fréquences sonores, notamment les graves, les médiums et les aigus, afin d’adapter le son à vos préférences personnelles.

La seconde nouveauté concerne l’interface du menu pour les AirPods. C’est désormais plus clair, notamment avec des icônes pour chaque section. Mais Apple ne propose (encore ?) une application AirPods dédiée, il faut toujours passer par l’application Réglages.

Pour installer la bêta du firmware, il faut se rendre dans les réglages des AirPods et descendre tout en bas. Une section pour les bêtas est présente. Il suffit de s’y rendre pour activer l’option. Cela apparaît quand les écouteurs sont connectés à un iPhone, iPad ou Mac.

C’est aussi l’occasion de rappeler qu’Apple a proposé hier la première bêta d’iOS 27 sur iPhone, d’iPadOS 27 sur iPad et de macOS 27 Golden Gate sur Mac. Là aussi, c’est d’abord entre les mains des développeurs. La bêta publique suivra en juillet.