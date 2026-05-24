Le menu des AirPods dans l’application Réglages va être complètement revu avec iOS 27. Apple ne proposera pas une application dédiée pour gérer ses écouteurs sans fil, mais prépare une interface plus claire, plus fonctionnelle et mieux organisée pour les gérer, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Du mieux pour les réglages des AirPods avec iOS 27

Aujourd’hui, les paramètres apparaissent automatiquement en haut de l’application Réglages dès qu’une paire d’AirPods est connectée à l’iPhone. Le problème est que le menu n’a pas vraiment changé depuis plusieurs années, alors que de plus en plus de nouvelles fonctionnalités sont disponibles.

L’interface actuelle traîne l’héritage des premiers AirPods, alors que les écouteurs ont beaucoup changé. Apple a ajouté de nouvelles fonctions sur la même base visuelle, ce qui a fini par rendre l’ensemble plus confus que lisible. Parmi les ajouts accumulés ces dernières années, on peut citer les gestes de tête, les fonctions d’aide auditive ou encore la détection du sommeil.

Avec iOS 27, Apple prépare donc une refonte complète de cet espace. L’enjeu n’est pas seulement esthétique : la hiérarchie de l’information doit être revue pour mieux mettre en avant les commandes importantes et rendre les réglages plus simples à parcourir.

Apple ne semble toutefois pas vouloir sortir les AirPods de l’application Réglages. Contrairement à l’Apple Watch ou au Vision Pro, qui disposent chacun d’une application compagnon dédiée sur iPhone, les écouteurs resteront gérés dans l’application Réglages.

Cette évolution ne concernera pas seulement l’iPhone. Les mêmes changements sont attendus sur iPad avec iPadOS 27 et sur Mac avec macOS 27. Leur présentation se fera lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 le 8 juin à 19 heures.