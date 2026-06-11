Emmanuel Macron s’est entretenu avec Tim Cook, le patron d’Apple, au lendemain de la keynote de la WWDC 2026 pour parler de la protection des mineurs en ligne. L’Élysée fait savoir que l’échange a été fait à la demande du président de la République.

Emmanuel Macron et Tim Cook ont discuté après la WWDC 2026

Tim Cook a présenté à Emmanuel Macron « les annonces récentes de son entreprise pour améliorer les outils de contrôle parental et favoriser la protection des mineurs en ligne », a indiqué la présidence française à l’AFP.

Cet échange a donc eu lieu 24 heures après la keynote où Apple a notamment présenté iOS 27. Il se trouve que la conférence fut également l’occasion de dévoiler plusieurs fonctionnalités en rapport avec les enfants et leurs parents. Apple a surtout mis en avant un compte enfant simplifié et plus central dans iOS 27, pensé pour les familles dès la configuration de l’iPhone. L’idée est d’activer automatiquement des protections adaptées à l’âge, avec des limites plus strictes pour les moins de 13 ans et des réglages qui restent personnalisables jusqu’à 18 ans.

Côté protection des mineurs, Apple ajoute un contrôle plus fin de la navigation avec une option de type « demander à naviguer » pour valider certains sites, renforce la sécurité des communications en étendant le blocage aux images et vidéos violentes, et permet aussi de fixer des limites de temps par catégorie d’applications (comme les jeux ou les réseaux sociaux). L’App Store et les réglages pour la fonction Temps d’écran ont aussi été retravaillés pour aider les parents à mieux repérer les contenus et le temps passé sur l’appareil. En soi, Apple a présenté des contrôles parentaux bien plus robustes.

Un moyen aussi de vanter la France

Quel rapport avec Emmanuel Macron ? Le président de la République va faire de la protection des mineurs en ligne « une priorité de la présidence française du G7 », a annoncé l’Élysée. D’ailleurs, le chef de l’État a présenté à Tim Cook ses travaux au G7 et sur la scène nationale et européenne.

Tout cela intervient à une période où Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. D’autres pays ont adopté ou vont adopter une mesure similaire pour les moins de 15 ou 16 ans selon les cas. L’Australie a été le premier pays à mettre en place une telle loi.

À noter également qu’Emmanuel Macron a profité de l’échange avec le patron d’Apple pour « revenir sur les annonces récentes de Softbank à Choose France et présenter les atouts de la France et son attractivité pour les entreprises du numérique qui veulent atteindre la neutralité carbone ». Softbank a annoncé investir un montant record de 75 milliards d’euros en France pour des data centers dédiés à l’intelligence artificielle.