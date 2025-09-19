Tim Cook est présent à l’Apple Store la 5e Avenue à New York pour célébrer le lancement des iPhone 17 et iPhone Air. Le patron d’Apple a également accordé une interview à Jim Cramer de la chaîne CNBC.

Le lancement des iPhone 17, un grand jour pour Apple selon Tim Cook

« C’est tellement excitant, c’est notre Super Bowl, c’est le jour le plus important de l’année pour nous », a déclaré Tim Cook concernant le lancement des iPhone 17. « Tout le monde vient de la communauté Apple et il n’y a aucun autre endroit où je préférerais être que sur la 5e Avenue ce jour-là ».

Interrogé sur les nouveaux iPhone et le fait de les décrire un par un, voici ce qu’il a indiqué :

iPhone 17 Pro : il le qualifie de téléphone le plus pro jamais conçu par Apple, avec un nouveau design, « des performances incroyables » et un appareil photo de niveau supérieur.

iPhone 17 Air : il met en avant sa finesse et sa légèreté, tout en soulignant qu’il offre des performances pro dans un format compact.

iPhone 17 : il est présenté comme une avancée par rapport à la génération précédente.

Précommandes et intelligence artificielle

Qu’en est-il des précommandes ? La demande est-elle au rendez-vous ? Il est « encore trop tôt » pour le dire, fait savoir Tim Cook. Cela étant dit, « nous sommes très satisfaits de ce que nous voyons ». Il a également fait savoir que la hausse de prix des iPhone 17 Pro et iPhone Air aux États-Unis n’est pas liée aux droits de douane de l’administration Trump.

Un autre point a été l’intelligence artificielle avec Apple Intelligence. Autant Apple a beaucoup parlé de ce point avec l’iPhone 16 l’an dernier, autant le sujet a été peu évoqué pour l’iPhone 17. Une question a été de savoir si les utilisateurs hésitaient à acheter un nouvel iPhone à cause du manque d’IA. « L’IA est présente partout dans le téléphone », a répondu Tim Cook. « La fonction de traduction en direct des AirPods Pro est basée sur l’IA. Nous ne l’appelons simplement pas ainsi », a-t-il simplement commenté.

Un progrès important cette année

« Chaque année, nous progressons », a déclaré le dirigeant, « mais cette année marque un énorme bond en avant. Ces fonctionnalités sont des choses dont certaines personnes ne soupçonnaient même pas avoir besoin, mais dont elles ne peuvent désormais plus se passer ».

Parmi les autres sujets, Tim Cook a mentionné l’enthousiasme et les longues files d’attente observées au niveau des Apple Store à Dubaï, en Chine et en Inde. Le patron d’Apple assure également qu’il y a suffisamment de stock pour les précommandes d’iPhone 17 et les clients qui se présentent en magasin.