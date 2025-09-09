La keynote d’Apple pour la présentation des iPhone 17 aura lieu aujourd’hui à 19 heures et Tim Cook prépare le terrain. Sur X (ex-Twitter), le patron d’Apple partage une photo et un texte qui l’accompagne.

« Les jours comme aujourd’hui comptent parmi les moments les plus passionnants chez Apple », indique Tim Cook dans son message en lien avec la keynote des iPhone 17. Il partage également une photo du Steve Jobs Theater au lever du soleil à l’Apple Park. C’est dans cet endroit que les médias pourront prendre en main les nouveaux smartphones dans quelques heures.

Days like today are some of the most exciting moments at Apple. #AppleEvent pic.twitter.com/NWdOtNQVYH — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

La keynote pour les iPhone 17 et les autres produits pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via la rubrique Keynote. Ce sera à partir de 19 heures.

Ce qu’Apple annoncera lors de sa keynote

iPhone 17

Écran plus grand de 6,3 pouces avec ProMotion (120 Hz)

iPhone 17 Air

Épaisseur de 5,5 mm

Puce A19

Un seul capteur photo

Autonomie réduite

Écran de 6,6 pouces avec ProMotion (120 Hz)

eSIM remplaçant la carte SIM physique

Modem Apple C1

Couleur bleu ciel

iPhone 17 Pro et 17 Pro Max

Nouveau bloc photo allongé à l’arrière

Téléobjectif de 48 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels sur le modèle existant)

Nouveau système d’ouverture variable

Capture vidéo simultanée à l’avant et à l’arrière

Nouvelle découpe arrière aux deux tiers pour le chargement sans fil

Puce A19 Pro

Autonomie améliorée

Cadre en aluminium

Nouvelle couleur orange

Apple Watch Ultra 3 :

Écran légèrement plus grand (identique à celui de la série 10)

Puce S11

Prise en charge du 5G Redcap (un service 5G de niveau inférieur destiné aux appareils connectés et aux wearables (montres, etc) qui ne nécessitent généralement pas de connexions de données rapides)

Connectivité satellite

Apple Watch Series 11

Nouvel écran avec une luminosité accrue

Nouvelles couleurs et nouveaux bracelets disponibles

Apple Watch SE

Nouvel écran

Puce plus puissante

AirPods Pro 3 :