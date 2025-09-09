Keynote iPhone 17 : Tim Cook est prêt et parle de « moments passionnants »
La keynote d’Apple pour la présentation des iPhone 17 aura lieu aujourd’hui à 19 heures et Tim Cook prépare le terrain. Sur X (ex-Twitter), le patron d’Apple partage une photo et un texte qui l’accompagne.
« Les jours comme aujourd’hui comptent parmi les moments les plus passionnants chez Apple », indique Tim Cook dans son message en lien avec la keynote des iPhone 17. Il partage également une photo du Steve Jobs Theater au lever du soleil à l’Apple Park. C’est dans cet endroit que les médias pourront prendre en main les nouveaux smartphones dans quelques heures.
La keynote pour les iPhone 17 et les autres produits pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via la rubrique Keynote. Ce sera à partir de 19 heures.
Ce qu’Apple annoncera lors de sa keynote
iPhone 17
- Écran plus grand de 6,3 pouces avec ProMotion (120 Hz)
iPhone 17 Air
- Épaisseur de 5,5 mm
- Puce A19
- Un seul capteur photo
- Autonomie réduite
- Écran de 6,6 pouces avec ProMotion (120 Hz)
- eSIM remplaçant la carte SIM physique
- Modem Apple C1
- Couleur bleu ciel
iPhone 17 Pro et 17 Pro Max
- Nouveau bloc photo allongé à l’arrière
- Téléobjectif de 48 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels sur le modèle existant)
- Nouveau système d’ouverture variable
- Capture vidéo simultanée à l’avant et à l’arrière
- Nouvelle découpe arrière aux deux tiers pour le chargement sans fil
- Puce A19 Pro
- Autonomie améliorée
- Cadre en aluminium
- Nouvelle couleur orange
Apple Watch Ultra 3 :
- Écran légèrement plus grand (identique à celui de la série 10)
- Puce S11
- Prise en charge du 5G Redcap (un service 5G de niveau inférieur destiné aux appareils connectés et aux wearables (montres, etc) qui ne nécessitent généralement pas de connexions de données rapides)
- Connectivité satellite
Apple Watch Series 11
- Nouvel écran avec une luminosité accrue
- Nouvelles couleurs et nouveaux bracelets disponibles
Apple Watch SE
- Nouvel écran
- Puce plus puissante
AirPods Pro 3 :
- Moniteur de fréquence cardiaque
- Boîtier de recharge plus petit, identique à celui des AirPods 4
- Traduction en direct
À moins qu’il y ait quelque chose qui n’est pas sorti dans la presse, il faudra m’expliquer ce qu’il y a de passionnant. J’attends ce soir, quelque chose qui va me donner l’effet Waouh. mais très honnêtement, je n’y crois pas.
Lui il essaye de faire monter la mayo mais rien ne fait bander cette année encore !
Je ne comprend pas j’aime profondemnt appel mais Elon musk a pris une claque a cause son copinage avec Trump mais Tim cook lui leche les Co..lles de Trump avec son support appel en or ect et personnes ne dit rien je ne comprend pas
C’est clair, l’amerique ne fait absolument plus rever.. bon l’autre côté c’est pas mieux donc vraiment des gros blaireaux. on a un monarque a qui il faut emmener des billets ou bitcoin pour qu’il te laisse tranquille c’est de racket a ce niveau là. Mais Cook avec toutes ces belles paroles sur l’humanité, il sait mettre ses beaux principes bien au fond quand il faut.