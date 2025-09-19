Le patron d’Apple, Tim Cook, a affirmé que les augmentations de prix sur les iPhone 17 et iPhone Air aux États-Unis ne sont pas liées aux droits de douane de Donald Trump. Cette déclaration a été faite à l’occasion du lancement des nouveaux modèles d’iPhone.

Tim Cook nie une hausse de prix en lien avec les droits de douane

S’exprimant lors d’une interview pour CNBC depuis l’Apple Store de la 5e Avenue à New York, Tim Cook a été catégorique. « Pour être totalement clair, il n’y a aucune augmentation due aux droits de douane dans les prix », a-t-il affirmé. C’est l’une des premières fois que le dirigeant d’Apple aborde de manière aussi directe la question des droits de douane en lien avec le prix des iPhone.

Il se trouve qu’Apple a augmenté de 100 dollars le prix de ses iPhone 17 Pro aux États-Unis, tout en ne touchant pas le prix de l’iPhone 17. Apple a également lancé l’iPhone Air qui remplace l’iPhone 16 Plus à un prix plus élevé aux États-Unis.

De nombreux analystes avaient anticipé ces hausses malgré les efforts d’Apple pour contourner les taxes. Pour ce faire, l’entreprise a réorienté sa chaîne d’approvisionnement afin d’importer les iPhone aux États-Unis depuis des pays où les droits de douane sont moins élevés, comme l’Inde et le Vietnam, alors que la majorité de sa production a longtemps été localisée en Chine.

En France, les prix ont en réalité baissé, ce qui est une surprise. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.

Un impact financier réel pour Apple

Parallèlement, Tim Cook a fait plusieurs apparitions publiques aux côtés de Donald Trump, dans un contexte où Apple s’est engagé à investir au moins 600 milliards de dollars pour soutenir l’industrie manufacturière et les fournisseurs américains.

Cependant, les droits de douane ont déjà eu un coût pour l’entreprise. Durant le trimestre de juin, Apple avait révélé que la société avait subi une perte de 800 millions de dollars liée aux coûts engendrés par ces mêmes droits de douane, ajoutant qu’il y aura 1,1 milliard de dollars de coûts pour le trimestre en cours.