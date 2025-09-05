Comme prévu, Tim Cook, le patron d’Apple, et d’autres dirigeants de la tech (dont Google, OpenAI, Microsoft, Meta, Google et autres) ont été à la Maison Blanche pour rencontrer Donald Trump et son épouse Melania Trump. Ce fut l’occasion de dîner avant de parler d’intelligence artificielle.

Les remerciements de Tim Cook pour Donald Trump

Une partie du rendez-vous a été publique et ce fut surtout l’occasion pour les patrons de la tech de vanter Donald Trump et le remercier à plusieurs niveaux. En ce qui concerne Tim Cook, le patron d’Apple a déclaré :

Je tiens à vous remercier de m’avoir invité ce soir. C’est incroyable d’être parmi vous tous ici, en particulier vous et la Première dame. J’ai toujours apprécié les dîners et les échanges. Je tiens à vous remercier d’avoir créé un climat propice à la réalisation d’investissements majeurs aux États-Unis et à l’implantation ici d’industries manufacturières de pointe. Je pense que cela en dit long sur votre engagement, votre leadership et votre intérêt pour l’innovation. Je tiens également à vous remercier d’aider les entreprises américaines à travers le monde. C’est un élément essentiel et j’apprécie vraiment de travailler avec votre administration sur ces sujets car je pense qu’ils sont très importants pour le pays. Je tiens à remercier la Première dame pour l’importance qu’elle accorde à l’éducation. Il n’y a rien de plus important que l’éducation. C’est le grand égalisateur et cela le restera toujours, alors merci beaucoup de m’avoir inclus. Nous sommes tous différents à certains égards, mais nous croyons tous au pouvoir de la technologie pour améliorer la vie des gens, et c’est ce qui nous unit tous.

Donald Trump a ensuite demandé à Tim Cook combien Apple va investir aux États-Unis « parce que je sais que c’est vraiment beaucoup et que vous étiez, vous savez, ailleurs et que maintenant, vous rentrez à la maison de manière significative ». Le patron d’Apple a répondu 600 milliards de dollars. « 600 milliards. D’accord. C’est beaucoup », a réagi le président américain. Tim Cook a alors rétorqué : « Nous sommes très fiers de le faire ».

Un clin d’œil à Google… et un tacle à Joe Biden

Parmi les autres déclarations, il y a celle de Sam Altman, le patron d’OpenAI, la société derrière ChatGPT. « Merci d’être un président aussi favorable aux entreprises et à l’innovation. C’est un changement très rafraîchissant », a-t-il indiqué. « Je pense que cela va nous permettre de rester longtemps à la tête du monde et cela ne serait pas possible sans votre leadership ».

Donald Trump en a suite profité pour parler à Sundar Pichai, le patron de Google et Alphabet (maison-mère de Google). Il a fait allusion à sa « victoire », notamment le fait que la justice américaine n’a finalement pas obligé le groupe à vendre Chrome ou Android, tout comme elle n’a pas interdit des accords avec des groupes comme Apple.

« Vous avez passé une très bonne journée hier », a déclaré Donald Trump. « Voulez-vous parler de cette grande journée que vous avez passée hier ? », a poursuivi le président américain. « Je suis content que ce soit terminé », a simplement réagi Sundar Pichai. « C’est Biden qui a intenté ce procès », a indiqué Donald Trump. « Vous le savez, n’est-ce pas ? ».