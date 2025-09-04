Donald Trump accueillera ce jeudi une vingtaine de leaders influents de la tech et des affaires, dont le patron d’Apple Tim Cook, au roseraie de la Maison Blanche pour parler de l’intelligence artificielle.

Le patron d’Apple parmi les invités

Parmi les participants figurent Mark Zuckerberg (fondateur de Meta), Tim Cook (patron d’Apple), Bill Gates (cofondateur de Microsoft) et Sam Altman (patron d’OpenAI). D’autres figures notables rejoignent la liste : Greg Brockman (président d’OpenAI, Sergey Brin (cofondateur de Google), Shyam Sankar (directeur technique de Palantir) et Alexandr Wang (cofondateur de Scale AI et responsable d’une équipe sur la superintelligence chez Meta).

Les patrons Sundar Pichai de Google, Satya Nadella de Microsoft, Safra Catz d’Oracle et David Limp de Micron Technology sont également invités. David Sacks, conseiller spécial de la Maison Blanche pour la cryptomonnaie et l’IA, assistera à l’événement, comme prévu.

Après un dîner, il y aura une rencontre distincte à la Maison Blanche sur l’intelligence artificielle, organisée par Melania Trump.

Des relations en évolution avec la tech

Cette réunion reflète une relation proche mais nuancée entre l’administration Trump et les géants de la tech lors de son second mandat. De nombreux dirigeants invités cherchent à renforcer leurs liens avec l’administration, en participant à des événements pour annoncer des initiatives alignées sur les priorités comme les technologies émergentes et le rapatriement des productions aux États-Unis.

Par exemple, Tim Cook a récemment visité la Maison Blanche pour annoncer un investissement d’Apple de 600 milliards de dollars aux États-Unis, incluant la production de verre pour iPhone au Kentucky. Lors de cette occasion, Tim Cook a offert à Donald Trump un socle en or 24 carats et en verre, ce qui n’a pas été très bien vu par plusieurs personnes.

Cet événement à la Maison Blanche pourrait ouvrir la voie à des discussions sur l’IA, les investissements domestiques et les politiques économiques.