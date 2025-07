Nouveau coup dur pour Apple. Donald Trump a signé un accord commercial (totalement déséquilibré) qui prévoit de taxer tous les produits en provenance du Vietnam à 20% une fois ces derniers arrivés sur le sol américain. Dans le même temps, le Vietnam ouvre son marché aux produits américains sans aucune taxe douanière à l’entrée (on peine à imaginer le niveau de chantage, pardon, de pression, de l’administration US pour parvenir à un tel accord). Ces 20% de taxes douanières concernent aussi au premier chef nombre de produits Apple fabriqués au Vietnam, à l’instar des AirPods, Apple Watch, iPad et certains modèles de Mac. La firme de Cupertino a passé ces dernières années à délocaliser une partie de sa supply chain hors de Chine – principalement en Inde et au Vietnam – une stratégie désormais mise à mal par la politique commerciale ultra agressive de Trump.

Passer de 4% de taxe douanière à 20% aura sans doute un impact direct sur les prix de ventes des appareils importés du Vietnam, sachant que l’on voit mal Apple absorber cette hausse en réduisant sa propre marge. Au delà de la hausse de la taxe douanière, c’est aussi les volte face successives de Trump qui rendent la situation d’Apple (et d’autres géants de la tech) particulièrement friable sur le marché américain, sans compter que ces incertitudes pèsent aussi sur les investisseurs et donc sur le cours AAPL.