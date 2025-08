Lors de l’appel suivant les résultats financiers du troisième trimestre 2025, Tim Cook, patron d’Apple, a répondu aux spéculations sur l’impact des avancées en intelligence artificielle et des nouveaux formats de produits, qui pourraient avoir un impact sur les appareils à écran comme l’iPhone.

Interrogé sur un futur où les smartphones perdraient de leur importance au profit de nouvelles interactions technologiques portées par l’IA, Tim Cook a fermement défendu l’iPhone :

Quand on pense à tout ce qu’un iPhone peut faire, que ce soit connecter les gens, donner vie aux applications et aux jeux, prendre des photos et vidéos, aider les utilisateurs à explorer le monde, gérer leurs finances, payer et bien plus encore. Vous savez, c’est difficile d’imaginer un monde où l’iPhone n’existerait pas.