Apple prépare un écran connecté, mais celui-ci prend du retard et ne devrait pas sortir en 2025. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple vise maintenant une arrivée en 2026.

Le problème de cet écran connecté est qu’il s’appuie sur certaines fonctionnalités qui auraient déjà dû être disponibles, mais qui ont finalement été reportées, dont le nouveau Siri s’appuyant sur Apple Intelligence. Voici ce qu’indique Gurman :

Cet appareil – dont le nom de code est J490 – a été reporté parce qu’il faisait un usage intensif des fonctionnalités de Siri prévues à l’origine pour iOS 18.4. Ces fonctionnalités (désormais reportées) permettraient à l’assistant vocal de puiser dans les données personnelles pour répondre à des requêtes et tirer parti des informations affichées sur l’écran de l’utilisateur. Le hub dépend également d’une nouvelle version d’App Intents, qui permettrait à Siri de contrôler plus précisément les applications et les fonctions. L’appareil est conçu pour être commandé principalement par la voix, ce que permet App Intents.