OpenAI a annoncé l’acquisition d’io, une start-up spécialisée dans le matériel d’intelligence artificielle, co-fondée par Jony Ive, l’ancien designer emblématique d’Apple. Ce partenariat, qui réunit Jony Ive et Sam Altman, patron d’OpenAI, vise à concevoir une nouvelle génération d’appareils intégrant l’IA.

Après deux ans de collaboration, les deux hommes ambitionnent de créer une famille de produits inédits. « J’ai le sentiment croissant que tout ce que j’ai appris au cours des 30 dernières années m’a conduit à cet endroit, à ce moment », a déclaré Jony Ive.

Une alliance pour réinventer l’interaction avec l’IA

Sam Altman voit dans ce projet l’opportunité de développer un produit « jamais vu auparavant dans le matériel grand public ». Selon lui, les avancées en intelligence artificielle nécessitent « une nouvelle forme d’appareil informatique pour en exploiter tout le potentiel ». Jony Ive, épaulé par d’anciens designers d’Apple comme Tang Tan, Scott Cannon et Evans Hankey, supervisera le design des futurs appareils. Marc Newson, collaborateur de longue date de Jony ve, complète cette équipe. Tang Tan, Scott Cannon et Evans Hankey rejoindront également OpenAI, tandis que LoveFrom, le studio de design de Jony Ive, prendra en charge l’ensemble du design pour l’entreprise.

Côté technique, OpenAI apportera son expertise en intelligence artificielle, io se concentrera sur l’ingénierie et LoveFrom façonnera l’esthétique des produits.

Les discussions entre Jony Ive et Sam Altman sur un appareil matériel d’IA ont débuté dès 2023, avant même la création d’io. Leur objectif : concevoir un appareil moins intrusif que l’iPhone, potentiellement comparable à un smartphone sans écran. Cette idée rappelle des projets comme le Rabbit R1 ou le Humane AI Pin, qui n’ont toutefois pas rencontré le succès escompté.

Une acquisition stratégique face à Apple

Cette acquisition, la plus importante d’OpenAI à ce jour, s’élève à 6,5 milliards de dollars selon le New York Times. Elle positionne l’entreprise en concurrence directe avec Apple, qui accuse un retard dans le domaine de l’IA. Alors que le marché attend un successeur à l’iPhone, le premier produit issu de cette collaboration promet d’être « quelque chose de nouveau ». Si les détails sur ce produit restent flous, l’accent mis sur une expérience utilisateur innovante et moins invasive pourrait redéfinir les interactions avec la technologie.

En s’appuyant sur l’expertise de Jony Ive et de son équipe, OpenAI cherche à allier design de pointe et intelligence artificielle pour créer des produits qui pourraient transformer le paysage technologique. Cette initiative marque une étape ambitieuse pour OpenAI, qui s’aventure désormais dans le matériel, un domaine où Apple a longtemps dominé. Reste à voir si ce pari audacieux portera ses fruits face à une concurrence féroce.