OpenAI, qui s’occupe de ChatGPT, est en pourparlers avancés avec Jony Ive, l’ex-designer d’Apple et Masayoshi Son, le PDG de SoftBank, pour créer ce que le Financial Times présente comme « l’iPhone de l’intelligence artificielle ».

Le trio veut lancer un projet d’un milliard de dollars, avec Sam Altman, le patron d’OpenAI, qui souhaite que LoveForm, la société de design de Jony Ive, l’aide à développer le premier appareil grand public du groupe.

Sam Altman et Jony Ive ont organisé des rendez-vous dans le studio du designer à San Francisco sur ce à quoi ressemblerait un nouveau produit de consommation centré sur la technologie d’OpenAI. Ils espèrent créer une expérience utilisateur plus naturelle et intuitive pour interagir avec l’IA, de la même manière que les innovations de l’iPhone en matière d’écran tactile ont libéré le potentiel pour Internet sur mobile.

Le processus d’identification d’un modèle ou d’un appareil reste à un stade précoce, avec de nombreuses idées différentes en cours d’élaboration.

Pour sa part, le PDG de SoftBank a participé à certaines discussions, proposant un rôle central pour Arm — qui joue un rôle clé pour les processeurs dans lequel SoftBank détient une participation de 90 % — ainsi qu’un soutien financier.

Jony Ive se veut préoccupé par la nature compulsive du comportement des utilisateurs de smartphones, et le designer voit le projet comme une opportunité de créer une manière d’interagir avec les ordinateurs qui soit moins dépendante des écrans.

Les discussions entre Jony Ive, Sam Altman et Masayoshi Son sont annoncées pour être « sérieuses », mais aucun accord n’a été conclu, et il pourrait s’écouler plusieurs mois avant qu’un projet ne soit officiellement annoncé. La mise sur le marché de tout produit qui en résulterait prendrait probablement des années.