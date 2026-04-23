Apple pourrait être à l’aube d’un renouvellement majeur de ses gammes de produits. Selon Mark Gurman, le journaliste tech de Bloomberg en général très bien renseigné, six grandes catégories de produits seraient actuellement en développement au sein de Cupertino, un signe qu’Apple chercherait déjà à préparer l’après-smartphone tout en renforçant son offensive dans la maison connectée et l’intelligence artificielle. Si aucun de ces appareils n’a encore été officialisé, leur simple évocation suffit à dessiner une feuille de route extrêmement ambitieuse.

Des lunettes intelligentes au robot de bureau

Parmi les catégories citées figurent des AirPods dopés à l’IA, des lunettes connectées, un pendentif intelligent, un écran « intelligent », un robot de bureau et une caméra de sécurité. Gurman résume l’ampleur du chantier : « Il y a six grands produits Apple en développement en ce moment, six grandes nouvelles catégories de produits. » Même si les AirPods intelligents ressemblent davantage à l’extension d’une gamme existante qu’à une vraie révolution, les autres projets représenteraient bien de véritables nouveautés pour le catalogue Apple.

La maison connectée deviendrait l’un des grands axes d’expansion

Ce qui frappe le plus dans cette liste, c’est la place prise par l’univers domestique, et donc pour les technologies domotiques : l’écran intelligent, le robot de table et la caméra de sécurité sont des éléments constitutifs de la maison connectée. Nombre de ces appareils ont déjà fuité, à l’instar du « HomePad » qui pourrait être présenté dès cet automne au moment de la présentation de l’iPhone 18, ou bien encore du robot de bureau, qui a de bonnes chances d’être une lampe « intelligente » façon Luxo (la lampe de Pixar) dont la commercialisation serait prévue à l’horizon 2027-2028. La caméra de sécurité quant à elle, pourrait arriver encore plus tôt.

Une réponse possible à l’ère post-iPhone

Cette impressionnante série de projets laisse entendre qu’Apple nourrit d’énormes ambitions pour le futur, le tout sous la houlette d’un nouveau CEO spécialiste du hardware. Le timing de la succession ne pouvait pas être meilleur. Apple serait donc en passe d’ici les 3 prochaines années de devenir une société tech globale, ce qu’elle est déjà un peu du reste. Steve Jobs rêvait d’un Apple semblable à Sony (au Sony des années 80-90, pas la société dépendante des ventes de PlayStation) ; ce sera bientôt chose faite, et sans doute au delà…