Apple s’apprêterait à enrichir son écosystème domotique avec un nouveau Home Hub doté d’une base motorisée capable de pivoter automatiquement. Si l’on en croit plusieurs informations concordantes issues de la chaîne d’approvisionnement, ce futur appareil pourrait être commercialisé dès le printemps 2026, en parallèle d’une nouvelle génération de fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à Siri.

Un écran intelligent capable de suivre ses utilisateurs

Ce Home Hub embarquerait un petit écran tactile accompagné de haut-parleurs, reposant sur une base robotisée capable de s’orienter vers l’interlocuteur. L’objectif serait d’améliorer l’interaction avec Siri, notamment lors des appels FaceTime, du contrôle des objets connectés ou de la consultation d’informations contextuelles dans la maison. Grâce à une combinaison de capteurs et de reconnaissance spatiale, l’appareil pourrait détecter la présence humaine et ajuster automatiquement son orientation pour rester face à l’utilisateur.

Deux formats envisagés pour le hub domestique

Apple travaillerait sur au moins deux déclinaisons de ce Home Hub : une version murale destinée aux pièces de vie et une autre à poser sur un bureau ou un plan de travail, proche du format d’un HomePod mini équipé d’un écran. L’intégration d’une base pivotante marquerait toutefois une évolution notable, les précédentes rumeurs évoquant jusqu’ici des supports fixes.

Une passerelle vers les futurs robots domestiques d’Apple

Cette orientation robotisée rappellerait les projets plus avancés d’Apple autour d’un assistant domestique autonome, attendu à l’horizon 2027, avec un écran monté sur un bras articulé capable de pivoter à 360 degrés. Le Home Hub de 2026 pourrait ainsi servir de première étape vers une nouvelle génération d’interfaces domestiques plus dynamiques, centrées sur la voix, le regard et la contextualisation.

Le lancement de cet appareil serait prévu en parallèle d’iOS 26.4 et d’une version profondément remaniée de Siri, positionnant ainsi Apple face à l’Amazon Echo Show et et au Google Nest Hub dans la bataille des écrans intelligents pour la maison connectée.