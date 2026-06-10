Siri AI n’est pas la seule nouveauté indisponible en Europe avec iOS 27. En effet, « Tap to Share » est une autre fonctionnalité qui n’est pas accessible dans les pays de l’Union européenne.

Tap to Share partout, sauf en Europe

La fonction Tap to Share permet aux commerçants de connecter leur iPhone à l’iPhone ou l’Apple Watch d’un client afin d’améliorer l’expérience de paiement. Il suffit au commerçant de disposer d’un iPhone et d’une application de paiement compatible avec Tap to Pay sur iPhone.

Apple explique que Tap to Share permet aux commerçants de demander en toute simplicité les informations client dont ils ont besoin, directement au point de vente sans passer par un accessoire dédié. Les clients ne partagent que les informations de leur choix (coordonnées, adresse de livraison ou adresse e-mail pour recevoir un reçu numérique) d’un simple geste, directement sur l’iPhone du commerçant.

Apple précise que la fonctionnalité active une web app de secours par le même geste, permettant ainsi aux clients de partager leurs informations en toute sécurité et de consulter leur panier. Le paiement passe par la technologie NFC, comme tout paiement sans contact.

Apple fait savoir que la fonction nécessite iOS 27 et un iPhone 12 au minimum. Surtout, elle n’est pas disponible dans l’Espace économique européen, ce qui inclut les pays de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Pourquoi cette restriction ? Silence radio d’Apple pour le moment.

Dans le cas de Siri AI, Apple indique que l’indisponibilité est due au DMA imposé par la Commission européenne. Pour sa part, la Commission européenne critique la position d’Apple et estime que l’absence de Siri AI dans l’UE est spécifique à une décision de la firme de Cupertino et rien d’autre.