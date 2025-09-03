Opera tente un coup d’éclat sur iOS en s’attaquant à l’un des problèmes les plus universels de la navigation mobile : la surcharge d’onglets. Avec la dernière mise à jour d’Opera One (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), le navigateur norvégien introduit ce qu’il présente comme « le système de gestion d’onglets le plus avancé » sur la plateforme, une stratégie clairement pensée pour séduire les utilisateurs de Safari et Chrome saturés par des dizaines de pages ouvertes. Inspirée de l’expérience desktop, cette version propose désormais des affichages personnalisables en grille ou en liste, ainsi que la possibilité de regrouper ses onglets par codes couleur pour séparer par exemple les projets professionnels, les recherches de voyage ou les comparaisons d’achats. Un moteur de recherche d’onglets permet aussi de retrouver rapidement une page via des mots-clés dans son titre ou son URL. « Certains disent que nous allons trop loin dans la gestion d’onglets, et c’est vrai – mais nous savons la contrôler », ironise le chef de produit Jona Bolin.

L’application enrichit également la personnalisation avec un menu configurable tandis que l’assistant IA Aria prend désormais place au centre de la barre inférieure, offrant ainsi un accès direct aux modèles GPT-4o ou Gemini 2.0. Reste à savoir si ces nouveautés suffiront à convaincre les fidèles de Safari, mais Opera espère que cette gestion d’onglets plus intelligente sera le ticket d’accès vers une adoption plus large de son navigateur.