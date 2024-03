On pouvait s’y attendre (dans une certaine mesure), mais les résultats sont tout de même spectaculaires. Un communiqué nous apprend que le lancement d’iOS 17.4 a eu un effet immédiat sur le nombre d’utilisateurs actifs du navigateur Opera (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) nombre qui a bondi de 164% entre les 5 et 7 mars. Depuis le 5 mars dernier, les utilisateurs iOS sont en effet amenés à choisir un navigateur par défaut alternatif via un « ballot screen », et force est de constater que cette liberté de choix a eu un impact plus que sensible pour Opera. L’éditeur du navigateur énumère la liste des pays où le navigateur a le plus progressé en nombre d’utilisateurs actifs, c’est à dire « En France, où le nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens s’est vu multiplié par 5, soit + 402 % », et « En Espagne, [où] le nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens a augmenté de + 143 % le 7 mars, tandis que la Pologne et l’Allemagne ont enregistré des taux de croissance de 68 % et 56 %, respectivement. »

« A vot’ bon coeur m’ssieur dame »

Opera remercie le DMA

Pour Opera, les conclusions sont claires : l’Europe a eu raison d’imposer un choix entre plusieurs navigateurs.« Cela souligne deux points essentiels : l’impact positif de la réglementation sur la concurrence équitable et la demande des utilisateurs pour des produits novateurs garantissant une expérience en ligne améliorée. » L’éditeur ajoute en outre qu’une étude récente aurait montré que les 4/5ème des utilisateurs européens de smartphone se disaient prêts à essayer un nouveau navigateur. Opera ne précise pas si le changement de navigateur s’est fait principalement au détriment de Safari ou de Chrome, les deux navigateurs les plus utilisés sur iOS, mais l’on peut supposer que Safari y aura de toute façon perdu quelques plumes.

Le communiqué triomphant d’Opera rappelle in fine les grandes forces du navigateur, dont « des fonctions de confidentialité avancées, telles qu’un VPN gratuit, ainsi qu’un bloqueur de publicités, un bloqueur de traqueurs et un bloqueur de fenêtres pop-up et de cookies intégrés », et rappelle, c’est de saison, que le logiciel a aussi son IA intégrée, Aria. A noter enfin que le constat d’Opera est similaire à celui de Brave, autre navigateur alternatif dont les installations ont explosé depuis iOS 17.4.