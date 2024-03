Avec iOS 17.4, Apple a dû se conformer au DMA, ce qui explique pourquoi les utilisateurs européens ont été invités à choisir un navigateur par défaut pouvant remplacer Safari. Brave fait partie de la liste et il a justement gagné de nouveaux utilisateurs.

Après avoir installé iOS 17.4 sur iPhone, l’utilisateur qui ouvre Safari se voit proposer plusieurs navigateurs Internet. Il est invité à choisir celui qu’il désire. Il peut très bien garder Safari s’il le souhaite. Mais avec le DMA, l’idée est de lui montrer qu’il existe plusieurs choix et qu’il n’est pas obligatoire de se tourner vers le navigateur d’Apple. On retrouve donc Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave et d’autres.

« Pourquoi Apple et Google ont-ils rendu difficile le changement de navigateur par défaut pendant tant d’années ? Parce que c’est un moyen puissant de bloquer les concurrents », indique Brave dans un message sur X (ex-Twitter). Il s’accompagne par un graphique montrant une importante hausse du nombre d’installations du navigateur à la suite de la sortie d’iOS 17.4. On passe d’environ 8 000 installations quotidiennes à environ 11 000.

Why did Apple and Google make it hard to switch default browsers for so many years?

Because it's a powerful way to block competitors.

Just look at what happened to Brave installs on iPhone in the EU when Apple rolled out a new default browser choice screen on March 6th: pic.twitter.com/Wefz4mCHGi

— Brave Software (@brave) March 12, 2024