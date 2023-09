Puissant, blindé de fonctions et au taquet sur la confidentialité des données personnelles, le navigateur Vivaldi (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) termine sa course sur iOS après ses disponibilités sur Windows, Android, Mac et même Linux ! A noter qu’une fois n’est pas coutume, l’app dispose d’une interface dédiée pour la version iPad, de façon à bien prendre en compte les dimensions supérieures de l’écran par rapport à un iPhone.

Considéré comme un « Chrome-Like sans les défauts de Chrome » (notamment concernant la gestion des données), Vivaldi avance une liste de fonctions impressionnante :

« – Bloqueur de publicités : naviguez avec un minimum de distractions.

– Tracker Blocker : restez protégé grâce aux principales fonctionnalités de confidentialité et de sécurité.

– Onglets de type bureau : gérez efficacement plusieurs sites Web à la fois.

– Synchronisation cryptée : synchronisez de manière transparente les données sur vos appareils mobiles et de bureau.

– Notes : notez vos pensées et vos idées lors de la navigation.

– Favoris : organisez vos sites favoris sans effort.

– Listes de lecture : enregistrez les articles pour une lecture hors ligne.

– Icône d’application personnalisée : personnalisez l’apparence de Vivaldi sur votre écran d’accueil.

– Changer de moteur de recherche : choisissez votre moteur de recherche préféré à la volée.

– Définir Vivaldi comme navigateur par défaut : ouvrez tous les liens dans Vivaldi. »

Et encore, la liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Vivaldi propose aussi la lecture des QR Code, ainsi qu’un Widget que l’on pourra disposer sur l’écran d’accueil de l’iPhone.