Netflix vient d’annoncer une refonte majeure de son application TV (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple TV), en commençant par l’Apple TV, avec une interface modernisée qui met l’accent sur la visibilité du contenu et une navigation simplifiée. La nouvelle page d’accueil adopte un design épuré avec de grandes cartes informatives pour chaque série ou film, réduisant ainsi le besoin de cliquer pour obtenir plus de détails. Une barre de navigation supérieure remplace la barre latérale actuelle et offre un accès rapide aux sections Accueil, Séries, Films, Jeux, Liste enregistrée et Recherche. Les recommandations personnalisées ont également été améliorées afin de mieux refléter les habitudes de visionnage et les intérêts actuels des utilisateurs.



Au-delà de l’application TV, Netflix teste de nouvelles fonctionnalités mobiles destinées à faciliter la découverte de contenu. Sur iOS, un outil de recherche basé sur l’IA générative permettra aux utilisateurs de trouver des programmes à l’aide de requêtes en langage naturel comme « Je veux regarder quelque chose de drôle et léger ». Cette fonctionnalité sera bientôt proposée en bêta, sur inscription volontaire. Par ailleurs, Netflix expérimente un fil vertical de vidéos, inspiré de TikTok, composé de clips issus de son catalogue, afin de rendre la navigation plus ludique et interactive. Ces nouveautés mobiles devraient être déployées dans les prochaines semaines.