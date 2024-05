Netflix Games continue d’engranger les jeux « qualitatifs » au nez et à la barbe d’un Apple Arcade de plus en plus amorphe. La firme au N rouge sort aujourd’hui dans l’App Store Sonic Mania Plus (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), la version mobile de l’excellent jeu rétro gaming Sonic Mania, calqué lui-même sur les premiers titres Sonic (2D) de la Megadrive.

Le 14 mai prochain, ce sera au tour de Braid, Anniversary Edition. Le platformer qui « remonte le temps », un bijou de game design et d’inventivité qui en font l’un des jeux vidéos les plus « intelligents » jamais créé, arrive donc bientôt dans Netflix Games. Dans Braid, le joueur dirige un héros (aux airs d’anti-héros) qui a la particularité de remonter le temps, ce qui signifie que l’on peut effectuer un retour en arrière sur les niveaux et ainsi résoudre certaines énigmes (ou tout simplement parvenir au bout du niveau).



Prévu pour le 21 mai, Paper Trail est un jeu d’aventure puzzle dont les niveaux peuvent littéralement se plier, ce qui permet de résoudre certaines énigmes. La superbe direction artistique finit de faire de ce titre un petit bijou indé particulièrement original.

Le 29 mai, ce sera le tour de Virgin River, un jeu d’aventure cette fois beaucoup ,plus proche de ce qu’on trouve habituellement sur mobile (dans le même genre). A priori destiné à un public très « casual ».

Enfin, sans date précise cette fois mais annoncé pour le mois de mai encore, Katana Zero, un jeu de plateforme-action dans le plus pur style rétro-pixels. Les animations sont superbes et l’ambiance à priori très « Pulp ».

Pour rappel enfin, tous ces jeux seront uniquement accessibles aux personnes abonnées à Netflix.