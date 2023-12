Netflix poursuit sa marche en avant dans kleptomanies marché du jeu mobile, et comme d’habitude désormais, les annonces sont alléchantes. 4 nouveaux tires arriveront dans le catalogue Netflix Games l’an prochain, et il y a quelques belles prises au menu puisque Sonic Mania (un jeu Sonic à la façon de premiers titres sur Megadrive) est de la partie, tout comme les deux titres Monument Valley (deux bijoux de puzzle-game-aventure à faire absolument), l’excellent mais plus vieillot Game Dev Tycoon (un jeu de gestion qui permet de monter son studio de jeu vidéo), et le très « chill » Cozy Grove: Camp Spirit (un jeu d’aventure isométrique qui mélange l’étrange et le fantastique à des activités plus proches d’un Animal Crossing).



Bref, c’est du tout bon là encore, quelques jours seulement après l’annonce de l’arrivée de la trilogie GTA dans le catalogue Netflix Games. Certes, il faut toujours un abonnement Netflix pour en profiter (et il n’est pas donné le bougre), mais pour ceux qui sont déjà fans de la marque au N rouge, il n’y a même pas à hésiter.