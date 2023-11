Netflix a fait feu de tout bois lors de son Geek Week, présentant une véritable armada de gros titres indés destinés à enrichir son catalogue mobile. Les hostilités ont commencé avec la disponibilité immédiate de Shadow and Bone : L’Ombre du Fold – Aventures dans le Grishaverse (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un jeu d’aventure action basé bien entendu sur la série de livres à succès « Shadow and Bone : La saga Grisha » et son adaptation sur Netflix.



On continue avec une featurette sur Oxenfree II, l’excellent point’n click du studio Night School déjà disponible depuis pas mal de temps dans l’App Store. Les doubleuses voix des personnages de Riley et Alex discutent ici avec enthousiasme de leur expérience commune sur le jeu.



Le superbe bijou Inde Death’s Door, à la DA aussi superbe que sinistre, débarquera aussi bientôt dans le catalogue Netflix Games. Le jeu est annoncé pour « bientôt », sans autre précision.



Les festivités se poursuivent avec l’excellent Katana Zero, un plateforme-action rétro gaming qui promet vraiment énormément sur mobile. Là encore, pas de date de sortie, mais on piaffe déjà d’impatience.



Sans date aussi, Braid Anniversary Edition, ou l’arrivée sur mobile d’un des plus fantastiques jeux vidéo jamais créés.



Le célèbre studio Aardman (Wallace et Groomit) concocte aussi un jeu d’aventure isométrique, Chicken Run: Eggstraction, dont on peut voir ci-dessous les coulisses du développement. Pas de date de sortie.



Netflix Games distribuera aussi The Dragon Prince: Xadia, un action-RPG-Diablo Like (en beaucoup plus coloré), qui a l’air aussi assez prometteur. La sortie est prévue pour 2024.

La Casa De Papel sera à son tour adaptée, mais sous le nom de Money Heist. Pour le coup, le premier trailer est nettement moins engageant que les titres sus-cités et le tout a un gros air de jeu « mobile », dans le mauvais sens du terme.

Enfin, l’énorme annonce était bien sûr celle de l’arrivée de Hades dans le catalogue Netflix Games, mais ça, nous vous en parlons plus longuement dans cet article.



Pour rappel, il faudra évidemment disposer d’un abonnement Netflix actif pour jouer à toutes ces petites merveilles.