Netflix mise gros sur sa bibliothèque de jeux toujours croissante , pour le plus grand plaisir des aficionados du jeu vidéo. C’est donc au tour d’Hades, véritable pépite de chez Supergiant Games. Après avoir proposé des titres comme l’adoré Bastion, le génialissime Transistor ou l’ovni Pyre, Hades propose une expérience jouissive à la hauteur de la réputation du studio. Design aux petits oignons, bande son soignée et dynamique à souhait, rejouabilité quasi-infinie… Le roguelike a de beaux jours devant lui, et demeure particulièrement adapté à l’expérience du jeu mobile.

Pour rappel, Hades vous propose d’incarner Zagreus, le fils d’Hadès, alors qu’il tente de s’évader des Enfers et de rejoindre le Mont Olympe. Chaque run propose de traverser différentes zones, chacune avec ses propres types de créatures à vaincre et ses boss tirés de la mythologie grecque. Megara, Achille, le Minotaure, et bien d’autres encore tomberont sous vos coups. Le jeu propose également différentes armes à tester et faire évoluer, chacune avec un gameplay bien différent. Notons qu’il est également possible de rencontrer des dieux alliés, que l’on pourra mettre de notre côté grâce à des cadeaux, avec moult pouvoirs à tester à la clef. Pour les connaisseurs du genre, c’est une expérience indispensable qui arrive sur iOS en 2024.