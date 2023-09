Malgré les controverses qui ont suivi son annonce puis sa sortie, Diablo Immortal continue son petit bonhomme de chemin. Et les développeurs ont préparé du lourd pour la prochaine mise à jour : Dark Rebirth. Au programme, une visite des profondeurs de la cathédrale de Tristram, une nouvelle activité PvP, trois nouvelles gemmes légendaires. On trouve également les traditionnels fix et ajustements nécessaires à l’équilibrage et au bon fonctionnement du titre. Vous pouvez aller vérifier directement les patch notes sur le blog de Blizzard, et vous faire une petite idée avec le trailer publié pour l’occasion.

Dark Rebirth marque aussi l’arrivée du nouveau Battle Pass de la saison 18. Disponible le 28 septembre, vous aurez jusqu’au 26 octobre pour pour monter les 40 niveaux de « Fresh Meat » de son petit nom toujours aussi approprié. Après une annonce désastreuse il y a cinq ans, une communication et des décisions qui n’ont pas toujours fait l’unanimité, le titre semble avoir trouvé son public, et les développeurs continuent à apporter leur lot de mises à jour et de contenu. Bonne chasse aux démons et autres monstres à tous !