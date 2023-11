Diablo Immortal a fait bien du chemin depuis son annonce pour le moins controversée il y a cinq ans. Rien que cette année, les développeurs ont cravaché pour sortir pas moins de 20 mises à jour sur le titre de Blizzard. Et la dernière de l’année, Splintered Souls, s’annonce comme étant la plus massive jamais sortie. Le studio a même profité de l’annonce pour teaser toutes les nouveautés à venir dans une vidéo de moins de deux minutes.

D’après le teaser, on peut en effet s’attendre à du contenu conséquent. On parle bien entendu d’un nouveau chapitre pour l’histoire principale, mais aussi une toute nouvelle région. Le tout sera accompagné de nouveaux boss, des modes PvP, du cosmétique comme s’il en pleuvait, et des nouveaux familiers. Une annonce qui a de quoi ravir les fans. Même si ces derniers ont déjà du boulot avec la dernière mise à jour Harvest Bounty et son événement à durée limitée. Si vous ne l’avez pas encore testé, c’est l’occasion d’aller télécharger Diablo Immortal sur l’App Store. Nos premières impressions à la sortie du titre étaient pour le moins mitigées. Cependant, force est de constater que le contenu proposé aujourd’hui est bien plus conséquent.