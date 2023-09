Sega a profité de son passage au Tokyo Games Show 2023 pour faire quelques annonces de jeux mobiles. En l’occurrence, c’est une nouvelle fois le catalogue Netflix Games qui récupèrera la timbale puisque le jeu de gestion de club Football Manager 2024 sortira l’an prochain dans le service mobile de la marque au N rouge. Généralement, le jeu est disponible sur toutes les plateformes sans restrictions, mais cette fois donc, il faudra disposer d’un abonnement à Netflix pour diriger son club de foot tel un Pep Guardiola inspiré ou un Didier Deschamps prudent.



Sega ne donne malheureusement pas d’autres précisions sur cette version mobile : « Comme détaillé dans notre bande-annonce, les nouvelles caractéristiques et fonctionnalités de FM24 Mobile seront révélées à partir de la semaine débutant le 23 octobre. » Espérons donc que ce Football Manager « version Netflix » disposera globalement des mêmes atouts que les versions PC et consoles (le jeu arrive aussi sur Switch) et que le modèle économique ne poussera pas trop le bouchon du fee to play (le jeu sera à 60-70 euros sur consoles, et Sega voudra certainement récupérer sa mise sur mobile d’une façon ou d’une autre). Football Manager 2024 sera disponible le 6 novembre prochain.