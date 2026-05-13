La frontière entre fiction et réalité se brouille joliment pour les fans de Ted Lasso. Cristo Fernández, l’acteur mexicain qui incarnait Dani Rojas dans la série Apple TV, vient de signer un contrat avec El Paso Locomotive FC, club professionnel évoluant en USL Championship, la deuxième division américaine.

De « fútbol is life » au terrain professionnel

Dans Ted Lasso, Dani Rojas était l’incarnation de la joie pure du football, célèbre pour son cri quasi culte : « Le football, c’est la vie ! » Cristo Fernández va désormais tenter de donner corps à cette philosophie sur un vrai terrain, au poste d’attaquant qui plus est.

The rumors were true. Welcome to El Paso, Cristo Fernández. 🚂

El Paso Locomotive FC announced today that it has signed forward Cristo Fernández. Learn more🗞️: https://t.co/810iopg2NN #VamosLocos #VamosElPaso pic.twitter.com/Tfbjjpmfzm — El Paso Locomotive FC (@eplocomotivefc) May 12, 2026

Le club texan explique que cette signature fait suite à deux mois d’essai intensif. L’acteur s’est entraîné régulièrement avec l’équipe et a même participé à un match de présaison contre New Mexico United. Fernández avait pratiqué le football dans sa jeunesse, avant de devoir s’éloigner de ce rêve à 15 ans à cause d’une blessure.

Une trajectoire digne d’un scénario Apple TV

« Continuer à poursuivre ses rêves »

Dans le communiqué du club, Cristo Fernández confie : « Le football a toujours été une immense partie de ma vie et de mon identité. » Le joueur d’El Paso Locomotive FC ajoute que ce retour au football est avant tout une affaire de prise de risque et de persévérance : « Il faut continuer à poursuivre ses rêves, même lorsque le chemin est inattendu. »

L’entraîneur d’El Paso Locomotive FC loue de son côté la passion du joueur, son énergie et ses qualités de leader dans le vestiaire. Des mots qui rappellent une nouvelle fois le personnage de Dani Rojas.

Pour rappel, la saison 4 de Ted Lasso est attendue en août sur Apple TV.