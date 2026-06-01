Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour iOS 26.5.1 qui a la particularité d’être uniquement disponible pour les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro et iPhone Air. Elle vient corriger un bug avec la recharge filaire.

Disponibilité d’iOS 26.5.1

Les notes de version d’Apple pour iOS 26.5.1 indiquent :

Cette mise à jour corrige un problème rencontré par un petit nombre d’utilisateurs qui pouvait empêcher la recharge filaire sur les iPhone Air et iPhone 17 lorsque la batterie était presque déchargée.

Nous avions justement évoqué ce bug il y a quelques semaines avec un article dédié. Plusieurs utilisateurs disaient ne plus pouvoir redémarrer leur iPhone après une batterie complètement vidée. La seule solution était de passer par une recharge sans fil.

Autant dire que la mise à jour est intéressante si vous avez un récent modèle d’iPhone. Pour les autres, vous restez sur iOS 26.5 qui est disponible au téléchargement depuis le 11 mai.

Pour mettre à jour votre appareil, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez également télécharger le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation manuelle via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

La prochaine grosse mise à jour sera iOS 27. Apple l’annoncera lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 qui se déroulera le 8 juin à 19 heures.