Après une batterie complètement vidée, certains iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air peuvent ne plus redémarrer malgré un branchement filaire immédiat en USB-C sur le chargeur. Dans plusieurs cas rapportés, la méthode qui relance le plus efficacement l’appareil consiste à le poser sur un chargeur MagSafe pendant une dizaine de minutes.

Pas de redémarrage pour des iPhone 17 ou iPhone Air

Le problème ne ressemble pas à une extinction classique suivie d’une recharge normale. Une fois l’autonomie à zéro, l’écran peut rester noir sans afficher l’indicateur de batterie faible, même après plusieurs minutes branché au secteur, comme le montrent plusieurs témoignages (1, 2, 3, 4).

C’est ce qui rend l’incident trompeur. L’iPhone 17 ou l’iPhone Air donne l’impression d’être hors service alors qu’il finit parfois par redémarrer, non pas avec la recharge filaire, mais avec la recharge sans fil.

Le réflexe habituel ne semble pas suffire dans tous les cas. Un redémarrage forcé avec la combinaison volume haut, volume bas, puis maintien du bouton latéral peut rester sans effet, tout comme un changement de câble USB-C.

Dans certains cas, l’appareil ne s’affiche même pas sur un Mac au niveau du Finder. Ce détail renforce l’idée d’un blocage plus profond qu’une simple batterie vide, au moins tant que l’iPhone reste dans cet état.

Un chargeur MagSafe pour débloquer la situation

Le point commun qui revient le plus souvent est l’usage d’un chargeur MagSafe laissé en place plusieurs minutes. L’iPhone peut alors redémarrer après environ 10 à 15 minutes, là où la recharge filaire échoue ou réagit de manière irrégulière.

Le bug ne semble ni général ni systématique. Il ne toucherait pas tous les propriétaires d’iPhone 17 et un même appareil peut se vider complètement plusieurs fois sans reproduire ce comportement.

Cela place surtout MagSafe comme premier test utile quand un iPhone 17 ou iPhone Air avec une batterie vide refuse de repartir en USB-C. Même certains retours d’utilisateurs évoquent le même réflexe en Apple Store, avec un chargeur sans fil utilisé avant d’envisager une réparation.

Bien sûr, le problème est que tout le monde n’a pas un chargeur MagSafe. Pour ces personnes, la situation peut donc être délicate.