Après trois ans d’absence, Severance a fait un retour notable avec sa deuxième saison, au point de devenir la série la plus regardée sur Apple TV+, battant Ted Lasso.

D’après Apple, Severance s’est imposée comme la série numéro un de l’histoire d’Apple TV+ en matière de spectateurs uniques entre le 17 janvier et le 17 février 2025. Ce triomphe est collaboré par les chiffres de Nielsen, un cabinet d’audience américain : pour la semaine du 13 janvier, qui inclut les trois premiers jours de disponibilité de la saison 2, la série a décroché la quatrième place du Top 10 des séries originales, avec 589 millions de minutes visionnées aux États-Unis sur l’ensemble des épisodes disponibles. 28 % des minutes concernent le premier épisode de la saison 2.

Ce retour a également dopé les abonnements à Apple TV+. Entre le 1er et le 19 janvier 2025, la plateforme a vu ses nouveaux abonnés augmenter de 126 % par rapport à la même période en décembre 2024. Cette hausse a coïncidé avec un week-end gratuit du 3 au 5 janvier, permettant aux non-abonnés de découvrir les contenus originaux.

Severance a surpassé toutes les autres séries d’Apple TV+, y compris les trois saisons de Ted Lasso, pour devenir la production la plus regardée à l’échelle globale sur la plateforme. Elle domine des marchés clés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Brésil, l’Australie, l’Allemagne, la France, le Mexique et l’Espagne.

Matt Cherniss, responsable de la programmation chez Apple TV+, a commenté :

Nous admirons depuis longtemps le don extraordinaire de Ben [Stiller] pour les récits originaux et immersifs, et avec lui et Dan [Erickson] à la barre, Severance s’est avérée être un succès extraordinaire et un phénomène culturel. La série est devenue une obsession pour les spectateurs du monde entier et nous avons hâte que les gens continuent à découvrir tous les rebondissements magistraux au fur et à mesure que le reste de la saison se déroule.