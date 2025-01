C’est le grand jour : la meilleure série d’Apple TV+ (avec Disclaimer) est de retour sur le service de streaming d’Apple, trois ans après la première saison. Le premier épisode de Severance saison 2, intitulé Bonjour, Mme Sobel, est disponible sur Apple TV+, et c’est forcément un petit évènement tant la première saison avait créé la sensation par la qualité de son écriture et sa mise en scène, sans oublier des acteurs au sommet de leur art (fantastique Adam Scott). Pour les nouveaux venus (qui doivent se jeter sur la première saison), Severance raconte l’histoire de Mark, un homme consciencieux qui est le sujet un peu perdu d’une expérience au relent dystopique la société Lumon qui l’emploie a mis en place un procédé de dédoublement de la mémoire afin de séparer la vie privée de la vie professionnelle.



Le casting est composé d’Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, John Turtuo, et Christopher Walken. Dirigée par le showrunner Ben Stiller (qui signe là son plus grand coup d’éclat), Severance devra désormais confirmer l’essai, d’autant plus après le final hyper-tendu de la saison. Le premier épisode est disponible sur Apple TV+