Alors que la saison 2 de Severance s’apprête à débarquer sur Apple TV+ dans quelques jours à peine, Apple lâche du lest et a accepté de diffuser la première saison de sa série culte sur Roku ! La saison 1 de Severance est ainsi disponible sur Roku Channel jusqu’au 19 janvier prochain, un « cadeau » qui est résultats d’un nouveau partenariat entre les deux sociétés. Les utilisateurs de Roku pourront également découvrir un aperçu de la deuxième saison, accéder à des contenus sur les coulisses du tournage… et bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à Apple TV+. Sachant que Roku Channel dispose de 90 millions d’utilisateurs, cette initiative représente une opportunité majeure pour Apple d’élargir sa base d’abonnés. C’est évidemment la première fois que du contenu Apple TV+ est disponible en dehors de l’écosystème Apple sur Roku Channel.

« Collaborer avec Apple avant la très attendue saison 2 de Severance et créer une expérience exclusive pour les fans, accessible à des millions de foyers américains, notamment en proposant pour la première fois du contenu Apple TV+ en dehors de l’écosystème Apple, sur Roku Channel, est incroyablement enthousiasmant pour nous », a déclaré Sweta Patel, vice-présidente du marketing de croissance et du merchandising chez Roku. « Une partie de la magie de la plateforme Roku réside dans notre capacité à travailler avec nos partenaires pour créer des expériences sur mesure que nos spectateurs adorent tout en atteignant les objectifs de nos partenaires. »