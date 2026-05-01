Apple aurait-elle déjà tourné la page du Vision Pro ? Après un article de MacRumors affirmant que le casque spatial serait quasiment abandonné, John Gruber, journaliste et fin connaisseur d’Apple, oppose une lecture beaucoup plus nuancée de la situation.

Des ventes faibles… mais pas une surprise totale

Le Vision Pro reste un produit difficile à vendre. Lancé à 3 499 dollars, il dépasse aisément les 4 000 dollars pour les utilisateurs ayant besoin d’inserts optiques. MacRumors évoque environ 600 000 unités écoulées au global et un taux de retour inhabituellement élevé.

Gruber reconnaît que les ventes et l’enthousiasme autour du casque ont déçu. Mais selon lui, Apple n’a jamais réellement attendu un succès comparable à celui de l’iPad : « Il n’existait aucun scénario réaliste dans lequel le Vision Pro devenait un succès immédiat. » Les premières projections d’Apple tablaient sur des ventes proches du 1/2 million d’unités, ce qui a bien été le cas pour le premier modèle.

VisionOS et de nouveaux matériels seraient toujours en développement

Une plateforme encore loin de son objectif final

La mise à jour M5 d’octobre 2025, avec une puce plus rapide et un bandeau plus confortable, n’avait pas vocation à relancer massivement les ventes. Gruber y voit surtout un signal : « Ce n’était pas censé faire une énorme différence. C’était simplement une manière de montrer qu’ils continuaient. »

Il conteste surtout l’idée d’équipes dispersées et d’un arrêt global du projet. L’analyste note qu’, « il y a une mise à jour visionOS 27 prévue à la WWDC et de nouveaux matériels en préparation », y compris des casques immersifs, pas seulement des lunettes de réalité augmentée. Gruber sait de quoi il parle : l’analyste a ses antennes directement chez Apple, des sources particulièrement fiables.

Un démenti cinglant

Visiblement excédé par la tonalité de l’article de Macrumors, Gruber n’hésite pas à tancer son confrère : « Je pense qu’il y a aujourd’hui autant de personnes chez Apple travaillant sur le logiciel visionOS et les contenus immersifs qu’il y en a jamais eu. Le projet avance à plein régime. La pression est là, j’en suis sûr, mais il n’y a ni catastrophe ni ambiance de fin de règne. Les équipes Apple du groupe Vision ne sont pas inconscientes de la situation. Elles connaissent réellement la feuille de route, et elles savent parfaitement tout le travail qu’il reste à accomplir entre l’état actuel de la plateforme et le niveau qu’elle doit atteindre pour devenir une contribution significative aux résultats financiers d’Apple. Mais elles sont là, et elles travaillent dessus. »

Apple investit massivement dans les contenus sportifs immersifs, notamment via des partenariats avec la NBA et le Real de Madrid, des accords qui n’auraient pas de sens si le Vision Pro était réellement abandonné

Et Gruber de hausser le ton : « Je ne sais pas qui a dit quoi à MacRumors — dont la source se résume à « MacRumors a appris » —, mais je sais pertinemment qu’il est faux d’affirmer que les équipes travaillant sur la plateforme Vision ont « été redistribuées vers d’autres équipes au sein d’Apple ». Dont acte

Un FUD dommageable… et très relayé dans les médias français

Très relayé dans les médias, et souvent sans aucun recul – hormis iPhoneAddict et notre confrère iGen, tous les médias français ont chantonné l’air de « l’Apple Vision est mort », en allant même souvent au delà des conclusions de la source – l’article de Macrumors jette une ombre sur la perception d’un casque désormais décrit comme un produit déjà enterré, ce qui ne peut bien sûr que nuire un peu plus à ses ventes. Qui oserait se lancer en effet dans l’achat (très cher) d’un appareil qui n’aurait donc aucun suivi à l’avenir ? Un FUD potentiellement très dommageable donc…

Au delà, de ce « drama » qu’Apple aura sans doute du mal à éteindre (les déclarations de Ternus n’ont pas suffi), la firme de Cupertino devra s’atteler aux prochaines versions du casque. Et pour Gruber, Apple doit désormais changer d’échelle, c’est à dire proposer un Vision Pro plus léger, avec des applications plus « grand public », et peut-être aussi un modèle Vision plus accessible sous les 2 000 dollars. D’ici à ce qu’une nouvelle proposition hardware émerge, « business is business as usual » donc…