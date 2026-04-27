Alors que l’Apple Vision Pro continue d’alimenter les débats sur son prix, son positionnement et son rythme d’adoption, John Ternus a choisi la continuité plutôt que la prudence…voire l’annulation pure et simple du produit. Interrogé récemment sur l’avenir de l’informatique spatiale, le futur patron d’Apple a livré un message limpide : l’entreprise ne considère pas le Vision Pro comme une expérimentation isolée, mais comme le point de départ d’une catégorie appelée à mûrir dans le temps. Cette prise de parole confirme qu’à Cupertino, et malgré des ventes jugées modestes pour un produit grand public, Ternus n’envisage pas le retrait de cet appareil des gammes de produits Apple, une position à rebours de la crainte de certains analystes

Un discours qui assume pleinement une stratégie de long terme

John Ternus l’a dit sans détour : « Nous sommes encore très largement dans les débuts du spatial computing. Nous sommes extrêmement enthousiastes à ce sujet. » Le prochain cEO d’Apple va même plus loin en qualifiant le Vision Pro de « produit extraordinaire », avant d’ajouter que l’appareil donne l’impression d’avoir « saisi le futur pour le ramener dans le présent ». Cette formulation a son importance, car elle montre qu’Apple continue de voir son casque comme une vitrine technologique majeure, même si le marché n’a pas (encore) suivi.

Les propos de Ternus sont d’autant plus frappants que des fuites en interne laissaient entendre que le futur CEO était particulièrement sceptique lors du lancement du casque XR, certains allant jusqu’à lui prêter la volonté de retirer le Vision Pro des gammes de produits Apple.Visiblement, il n’en est rien, ou alors le dirigeant a fait évoluer son opinion sur le sujet…

Apple mise sur les usages professionnels pour installer la catégorie

Ternus souligne aussi que « les gens continuent de découvrir de nouveaux usages passionnants » pour le casque et cite notamment « des choses très convaincantes en entreprise, dans la médecine et dans d’autres domaines ». En filigrane, Apple semble donc compter sur les usages professionnels et spécialisés pour faire grandir la catégorie avant une éventuelle démocratisation plus large. Cette lecture rejoint les propos déjà tenus par Tim Cook, qui avait lui-même présenté Vision Pro comme un produit pour early adopters et professionnels.

Le Vision Pro reste un pari stratégique, pas un produit à court terme

Ce que révèle surtout cette prise de parole, c’est la patience stratégique d’Apple. L’entreprise sait que le spatial computing ne deviendra pas central du jour au lendemain. Mais elle estime visiblement que la catégorie est « au début du voyage », selon les mots de Ternus, et qu’il faut l’accompagner plutôt que la juger trop tôt. Pour Apple, l’enjeu n’est donc pas seulement de vendre un casque aujourd’hui, mais de préparer l’interface de demain. Et sur ce terrain, le Vision Pro apparaît moins comme une fin en soi que comme la première pierre d’un projet beaucoup plus vaste.