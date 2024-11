Une étude de l’université de Californie, San Diego décrit l’utilisation de l‘Apple Vision Pro dans le domaine de la santé, en comparant spécifiquement ses performances diagnostiques aux configurations traditionnelles des ordinateurs de bureau. Les radiologues ont utilisé le casque Apple Vision Pro avec l’application Visage Ease VP pour examiner 100 examens de diverticulite et ont ensuite comparé leurs performances à celles d’un ordinateur de bureau. Les résultats n’ont révélé aucune différence significative dans la performance diagnostique entre les deux méthodes, ce qui suggère que l’affichage du Vision Pro est parfaitement adéquat pour l’imagerie médicale en haute résolution.

La même étude a également mis en évidence les avantages spécifiques à l’Apple Vision Pro, tels que la visualisation améliorée en 3D et l’ergonomie générale obtenue grâce aux fonctions de suivi des yeux et des mains. Les chercheurs en concluent que les casques VR/AR de nouvelle génération, comme l’Apple Vision Pro, pourraient être utiles pour diverses applications radiologiques, y compris la planification préopératoire et le guidage intraopératoire. L’étude mentionne aussi des recherches antérieures concernant l’usage de la réalité virtuelle dans l’imagerie médicale, comme l’utilisation du suivi oculaire pour l’annotation d’images ou bien encore des salles de lecture virtuelles pour un diagnostic plus efficace.