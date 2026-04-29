Le Vision Pro ne serait plus vraiment un produit en développement chez Apple, malgré la poursuite des ventes du modèle M5. L’échec de cette mise à niveau aurait poussé Apple à redistribuer ses équipes, à geler ses variantes plus accessibles et à déplacer son ambition vers Siri et de futures lunettes connectées, selon MacRumors.

La fin pour l’Apple Vision Pro ?

Le signal le plus fort n’est pas la fiche technique du Vision Pro M5, mais ce qu’elle n’a pas changé. Apple a ajouté une puce plus rapide et un bandeau plus confortable en octobre 2025, mais sans autre évolution matérielle majeure, et cela n’a pas suffi à relancer le casque de réalité mixte

L’explication tient autant au produit qu’au marché. À 3 699 euros et avec un poids de 750 grammes, l’Apple Vision Pro reste trop cher et trop lourd pour élargir son public, même avec un affichage de 120 Hz, 10 % de pixels rendus en plus et environ 30 minutes d’autonomie supplémentaire.

Le bilan commercial est donc fiable. Apple n’a écoulé qu’environ 600 000 d’exemplaires au total, avec un niveau de retours décrit comme inhabituellement élevé par rapport au reste de la gamme moderne.

Apple redirigerait déjà ses équipes ailleurs

Apple aurait stoppé le travail sur le Vision Pro puis aurait redistribué l’équipe en interne et aurait envoyé une partie de ses anciens membres vers Siri, déjà piloté par Mike Rockwell depuis mars 2025.

Le repli toucherait aussi la version plus accessible un temps envisagée. Un Vision Air plus léger et beaucoup moins cher aurait bien été étudié, mais le projet aurait été mis de côté l’an dernier.

La suite se jouerait désormais sur un autre format. Apple travaillerait plutôt sur des lunettes connectées proches des Ray-Ban Meta, avec de l’IA mais sans écran intégré, faute de pouvoir adapter au petit format la technologie du Vision Pro, encore trop gourmande en énergie.