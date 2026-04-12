Apple teste activement quatre styles de montures pour ses lunettes connectées, avec une annonce attendue à la fin 2026 ou début 2027 et une commercialisation en 2027, selon Mark Gurman de Bloomberg. Apple ne vise pas à faire mieux techniquement que les lunettes Ray-Ban Meta existantes. L’objectif est de faire mieux esthétiquement.

Plusieurs variantes pour les Apple Glasses

Apple teste actuellement quatre designs différents pour ses lunettes connectées :

Une grande monture rectangulaire, dans l’esprit des Ray-Ban Wayfarer

Une monture rectangulaire plus fine, proche des lunettes portées par Tim Cook

De grandes montures ovales ou rondes

Une version ovale ou ronde plus petite et raffinée

Apple réfléchit à plusieurs coloris, dont noir, bleu océan et brun clair. Plutôt que du plastique ordinaire, Apple prévoit d’utiliser de l’acétate pour les lunettes, un matériau réputé pour sa durabilité et son aspect premium. En outre, les caméras frontales seront disposées en motif ovale, entourées de voyants lumineux, ce qui est un autre point de différenciation visuel face à la concurrence. L’objectif sera d’avoir une identité aussi immédiatement reconnaissable que celle des AirPods ou de l’Apple Watch. La paire envisagée au lancement s’en inspire d’ailleurs directement, avec plusieurs modèles déclinés en plusieurs couleurs, à l’image des débuts de l’Apple Watch en 2015.

Il est bon de noter que ces lunettes connectées ne seront pas de la réalité augmentée. Elles embarqueront des caméras, micros et capteurs pour des usages quotidiens : prise de photos et vidéos, synchronisation avec un iPhone pour l’édition et le partage, appels téléphoniques, notifications audio, musique et interaction mains libres via Siri dans une version significativement améliorée qui arrivera avec iOS 27. D’un point de vue fonctionnel, elles se situeront entre l’Apple Watch et les AirPods, et dépendront d’un iPhone pour faire tourner la majorité de leurs fonctions.

D’autres appareils IA en préparation

Ces lunettes s’inscrivent dans une offensive plus large d’appareils centrés sur l’intelligence artificielle qu’Apple prépare pour les prochaines années, aux côtés d’AirPods à caméras intégrées, d’un hub domotique pour la maison et d’un badge/pendentif équipé de caméras. Des lunettes de réalité augmentée avec écrans intégrés restent également en développement, mais sur un horizon bien plus lointain.