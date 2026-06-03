Apple TV diffuse aujourd’hui la bande-annonce de Lucky, sa prochaine série qui mettra en scène Anya Taylor-Joy. Le programme fera ses débuts le 15 juillet sur la plateforme de streaming.

La nouvelle série estivale d’Apple TV

La série Lucky est adaptée du roman du même nom écrit par Marissa Stapley. Lorsqu’un braquage de plusieurs millions de dollars tourne mal, l’escroc Lucky (Anya Taylor-Joy) se retrouve contrainte de prendre la fuite. Poursuivie à la fois par le FBI et par un chef de gang impitoyable, Lucky doit se battre pour survivre et trouver une issue.

Outre Anya Taylor-Joy (qui est également une productrice exécutive ici), le casting comprend Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. et William Fichtner.

Apple TV fait savoir que les deux premiers épisodes de Lucky seront disponibles en streaming le 15 juillet. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. Il y aura sept épisodes au total, le dernier étant diffusé le 19 août.

Une précision à apporter : il s’agit d’une mini-série. Il faut comprendre par là qu’il n’y aura (normalement) pas d’autres saisons.

Pour rappel, Apple TV coûte 9,99 €/mois, sachant qu’il y a une période d’essai gratuit de sept jours. Le service de streaming est disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, ainsi que sur Android, le Web, les téléviseurs connectés et les boîtiers multimédias.