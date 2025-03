Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de Government Cheese, sa prochaine série qui est présentée comme étant une comédie familiale surréaliste et qui a David Oyelowo dans le rôle principal.

Government Cheese est une comédie familiale surréaliste qui se déroule en 1969 dans la vallée de San Fernando et qui raconte l’histoire des Chambers, une famille excentrique qui poursuit des rêves élevés et apparemment impossibles, sans se soucier des réalités du monde. Lorsque Hampton Chambers (David Oyelowo) est libéré de prison, la réunion de famille qu’il attendait depuis longtemps ne se déroule pas tout à fait comme il l’avait prévu. Pendant son absence, la femme de Hampton, Astoria (Simone Missick), et ses fils Einstein (Evan Ellison) et Harrison (Jahi Di’Allo Winston) ont formé une unité familiale non conventionnelle, et le retour de Hampton plonge leur monde dans le chaos.

Le casting comprend également Jean-Michel Richaud, London Garcia, Djilali Rez-Kallah, Bokeem Woodbine, Jeremy Bobb, Louis Cancelmi, Julien Heron, Louis Ferreira, Thomas Beaudoin, Kyle Mac, John Ortiz et Adam Beach

Government Cheese fera ses débuts sur Apple TV+ le 16 avril. Il y a quatre épisodes à cette date. La saison en compte 10 au total, avec un nouvel épisode diffusé chaque mercredi. Le dernier sera diffusé sur la plateforme de streaming le 28 mai.