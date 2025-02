Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce de Dope Thief, sa nouvelle série qui est présentée comme un drame. Elle débutera le 14 mars prochain sur la plateforme de streaming.

Adaptée du roman Dope Thief de Dennis Tafoya, la série suit des délinquants et amis de longue date de Philadelphie, se faisant passer pour des agents de la DEA (agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogues aux États-Unis) afin de cambrioler la maison d’inconnus en pleine campagne. Mais lorsqu’ils découvrent involontairement le plus grand trafic de drogue de toute la côte Est, ce qui ne devait être qu’une petite arnaque se transforme en entreprise mortelle.

Le casting principal comprend le duo Brian Tyree Henry et Wagner Moura. Ils sont accompagnés par Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Dustin Nguyen et Ving Rhames.

Ridley Scott est l’un des producteurs exécutifs de la série. De plus, Scott Free Productions, la société de production des frères Ridley et Tony Scott produit la série. S’ajoute à cela le fait que Ridley Scott est le réalisateur du premier épisode.

Dope Thief aura le droit à 8 épisodes et débutera le 14 mars prochain sur Apple TV+. Il y aura deux épisodes à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 25 avril.