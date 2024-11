Les informations s’enchainent pour Apple TV+ en cette fin d’année. Apple vient d’annoncer Dope Thief, une série criminelle en huit épisodes. Basée sur l’ouvrage éponyme de Dennis Tafoya, la série suit les tribulations de deux amis de longue date vivant à Philadelphie. Ces deux individus, qui sont avant tout des petits délinquants, vont avoir l’idée de se faire passer pour des agents de la DEA afin de cambrioler une maison isolée à la campagne. Ce coup à priori sans grande envergure va se transformer rapidement en une affaire beaucoup plus importante lorsque les deux compères s’aperçoivent qu’ils ont mis la main sur la plus grosse planque de narcotiques de la côte Est des États-Unis.

La série Dope Thief est créée et produite par Peter Craig, (qui a notamment travaillé sur « The Batman » et « Top Gun: Maverick »), et son producteur exécutif n’est autre que Ridley Scott (« Gladiator », « The Martian », « Blade Runner », « Alien »), qui réalise également le premier épisode ! L’acteur vedette de la série est Brian Tyree Henry (« Atlanta », « Causeway », « Bullet Train »), ce dernier étant aussi producteur exécutif. Le cast principal comprend aussi Wagner Moura (Civil War) et Ving Rhames.

Les deux premiers épisodes de Dope Thief seront disponibles sur Apple TV+ le 14 mars 2025 Les amateurs de binge-watching qui préfèrent voir une série d’une traite devront attendre jusqu’au 25 avril pour se faire plaisir.